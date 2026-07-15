Шесть ударов авиабомбами по Сумской области: есть погибшие

Российские военные атаку на Сумскую область не комментировали.

«В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению», — заявил Григоров.

Один из КАБов, по словам Григорова, ударил вблизи медицинских учреждений — в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные удары, предварительно, пришлись по объектам инфраструктуры.

В результате, по информации властей, погибли три человека и еще семь получили ранения.

Российские военные нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской области, сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

Массированная комбинированная атака ракет и беспилотников на Одесскую область продолжается уже пятые сутки подряд, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, еще по меньшей мере трое пострадали, — сообщил в телеграме Кипер. — Также повреждено нежилое здание и газопровод, что привело к пожару».

Ранее о трех погибших сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. Повреждены семиэтажный жилой дом, а также офисные помещения, погибшие — гражданские, пострадали 39-летняя женщина, а также 27-летний и 67-летний мужчины, уточнили в прокуратуре.

«Кроме того, повреждены одноэтажное здание и склад готовой продукции производственного предприятия, — продолжил Кипер. — На юге области в результате атаки вражеских беспилотников повреждена операторская автозаправочная станция».

В ВСУ заявили об отражении атаки более 100 российских дронов.

Россия в ночь на среду атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ. Согласно заявлению, к 08:30 по местному времени (09:30 по Баку) «сбит/подавлен» 101 БПЛА, «зафиксировано попадание ракет» и 18 дронов, а также падение обломков.

«Около 07:00 (08:00 по Баку) Россия нанесла повторный авиационный удар по Одесской области», — сказано в сводке.

Власти Украины сообщили о новых атаках на Сумы.

В среду около 07:20 (08:20 по Баку) зафиксировано попадание в Ковпаковском районе города Сумы, загорелся частный жилой дом, сообщил и.о. главы областного центра Артем Кобзарь. По его словам, известно об одном пострадавшем.

Автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах Сум атаковали FPV-дроны и дроны «Молния» ночью и ранним утром, ранения получил 63-летний водитель маршрутного такси, с множественными тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, уточнил позже глава военной администрации города Сергей Кривошеенко.

Накануне по Сумам был нанесен удар из дальнобойной реактивной системы залпового огня, заявил утром глава областной военной администрации Олег Григоров. Под удар попала частная застройка, были повреждены не менее 10 домохозяйств, пострадали семь жителей города, сообщал Григоров.

Россия удары не комментировала.

В Прилукском районе Черниговской области в результате падения беспилотников на территорию частного домовладения погиб мужчина 1989 года рождения, поврежден жилой дом и легковой автомобиль, сообщают спасатели.

«Также в результате российской атаки на территории одного из предприятий возник пожар», — говорится в сообщении.

По их данным, в Новгород-Северском районе после попадания БПЛА загорелась кровля жилого дома.