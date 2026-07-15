Конфликт вокруг Ирана может аукнуться Трампу

Возобновление военной агрессии против Ирана повышает вероятность того, что ближневосточный конфликт обесценит второй срок президентства Дональда Трампа. Об этом говорится в газете Financial Times (FT).

«Похоже, Трамп дошел до предела своих возможностей в отношении [Ирана]», — приводит издание слова политического стратега-республиканца Рона Бонжана. «Становится очевидным, что это займет время: могут пройти месяцы и даже годы, прежде чем конфликт будет урегулирован», — сказал он.

Остается неясным, как американский лидер собирается «ограничить экономические, политические и дипломатические издержки» в условиях эскалации конфликта, говорится в публикации.

«Эскалация с целью деэскалации <…> в прошлом не приносила большого успеха», — полагает эксперт по оборонной стратегии из вашингтонского Центра новой американской безопасности Бекка Вассер. Продолжаются попытки экономического давления на Иран в рамках долгосрочной игры, но пока это не принесло реального результата, добавила она.

По словам экс-директора по делам Персидского залива и Аравийского полуострова в Пентагоне Элизабет Дент, «весь конфликт теперь свелся к Ормузскому проливу, а не к тому, из-за чего мы изначально вступили в войну, — к ядерной программе, программе баллистических и крылатых ракет».

Как сообщалось ранее, Трамп обсудил во вторник с ключевыми сотрудниками администрации возможность расширения масштабов боевых действий против Ирана с целью заставить Тегеран уступить требованиям Вашингтона. В интервью телеканалу Fox News президент США также заявил, что Вашингтон готов уничтожить все иранские мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на переговоры. Он подчеркнул, что такие удары могут быть нанесены на следующей неделе.