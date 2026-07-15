Британия отдает пакистанца Азербайджану

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, после переговоров с компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также предоставления необходимых по международным процедурам документов было достигнуто соглашение об экстрадиции в Азербайджан гражданина Пакистана Касыма Сохаила Мухаммед оглы.

По данным следствия, которое ведет Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджанской Республики, установлены обоснованные подозрения в том, что Касым Сохаил Мухаммед оглы, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием электронных информационных технологий незаконно завладевал денежными средствами со счетов клиентов иностранных банков. За счет похищенных средств он онлайн-способом приобретал товары в магазинах Баку, а затем обналичивал деньги, распродавая эти товары вразнос. Также ему вменяются и другие противоправные деяния.

На основании собранных доказательств в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана он был привлечен в качестве обвиняемого. Поскольку Касым Сохаил Мухаммед оглы скрылся от следствия, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, и он объявлен в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Касыма Сохаила Мухаммед оглы обнаружили и задержали на территории Великобритании. В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает необходимые меры для его доставки в Азербайджан согласно международным процедурам.