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Украинские удары создали неожиданную проблему для России

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Из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам Москве становится все сложнее перерабатывать нефть, хотя ее добыча остается на прежнем уровне, пишет Bloomberg.

По данным издания, объемы переработки в июле упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет. В результате Россия вынуждена увеличивать экспорт сырой нефти, однако продать все объемы не удается.

Часть танкеров неделями простаивает в море. Российская нефть накапливается у берегов Египта, возле Сингапура и в районе дальневосточных портов РФ, ожидая покупателей или перегрузки на другие суда.

Доходы от экспорта за неделю сократились примерно на $200 млн.

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