В Иране назвали число пострадавших от авиаударов США

В ходе новой волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке за последние дни в Иране пострадали более 260 человек. Об этом официальный представитель Минздрава Ирана Хусейн Керманпур сообщил в соцсетях.

По его словам, среди пострадавших три женщины и шесть несовершеннолетних.

«К сожалению, двое из погибших — женщины. 222 пострадавших прошли лечение и были выписаны из больниц», — отметил он.

Эскалация началась 8 июля: стороны обменялись ударами и взаимно обвинили друг друга в срыве договоренностей, в том числе закрепленных в подписанном меморандуме. Обмен ударами между США и Ираном продолжился и после того, как президент США Дональд Трамп объявил меморандум о взаимопонимании утратившим силу.