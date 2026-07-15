USD 1.7000
EUR 1.9443
RUB 2.1949
Подписаться на уведомления
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание
Новость дня
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

В Иране назвали число пострадавших от авиаударов США

11:03 546

В ходе новой волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке за последние дни в Иране пострадали более 260 человек. Об этом официальный представитель Минздрава Ирана Хусейн Керманпур сообщил в соцсетях.

По его словам, среди пострадавших три женщины и шесть несовершеннолетних.

«К сожалению, двое из погибших — женщины. 222 пострадавших прошли лечение и были выписаны из больниц», — отметил он.

Эскалация началась 8 июля: стороны обменялись ударами и взаимно обвинили друг друга в срыве договоренностей, в том числе закрепленных в подписанном меморандуме. Обмен ударами между США и Ираном продолжился и после того, как президент США Дональд Трамп объявил меморандум о взаимопонимании утратившим силу.

Есть ли срок годности у подарочной карты?
Есть ли срок годности у подарочной карты? Поясняет судья
12:07 40
Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения
Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения ФОТО
12:05 99
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана Эйхем Чамур комментирует для haqqin.az
09:58 1316
Шесть ударов авиабомбами по Сумской области: есть погибшие
Шесть ударов авиабомбами по Сумской области: есть погибшие видео; обновлено 11:46
11:46 1198
Азербайджано-словацкий бизнес-форум в Баку
Азербайджано-словацкий бизнес-форум в Баку
11:25 376
Украинские удары создали неожиданную проблему для России
Украинские удары создали неожиданную проблему для России
11:01 1492
Британия отдает пакистанца Азербайджану
Британия отдает пакистанца Азербайджану
10:41 1088
«Джинны и шайтаны попутали, вот и убил мать…»
«Джинны и шайтаны попутали, вот и убил мать…» Суд вынес громкий вердикт в Гяндже
10:00 1415
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон наш обзор; все еще актуально
14 июля 2026, 15:56 7191
ЕС копит танки, Ле Пен и АдГ – голоса… Лицензия на убийство выдана
ЕС копит танки, Ле Пен и АдГ – голоса… Лицензия на убийство выдана наша аналитика
03:05 3980
Семичасовые удары по Ирану. Тегеран дал ответ
Семичасовые удары по Ирану. Тегеран дал ответ видео; обновлено 09:14
09:14 10181

ЭТО ВАЖНО

Есть ли срок годности у подарочной карты?
Есть ли срок годности у подарочной карты? Поясняет судья
12:07 40
Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения
Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения ФОТО
12:05 99
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана
Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана Эйхем Чамур комментирует для haqqin.az
09:58 1316
Шесть ударов авиабомбами по Сумской области: есть погибшие
Шесть ударов авиабомбами по Сумской области: есть погибшие видео; обновлено 11:46
11:46 1198
Азербайджано-словацкий бизнес-форум в Баку
Азербайджано-словацкий бизнес-форум в Баку
11:25 376
Украинские удары создали неожиданную проблему для России
Украинские удары создали неожиданную проблему для России
11:01 1492
Британия отдает пакистанца Азербайджану
Британия отдает пакистанца Азербайджану
10:41 1088
«Джинны и шайтаны попутали, вот и убил мать…»
«Джинны и шайтаны попутали, вот и убил мать…» Суд вынес громкий вердикт в Гяндже
10:00 1415
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон наш обзор; все еще актуально
14 июля 2026, 15:56 7191
ЕС копит танки, Ле Пен и АдГ – голоса… Лицензия на убийство выдана
ЕС копит танки, Ле Пен и АдГ – голоса… Лицензия на убийство выдана наша аналитика
03:05 3980
Семичасовые удары по Ирану. Тегеран дал ответ
Семичасовые удары по Ирану. Тегеран дал ответ видео; обновлено 09:14
09:14 10181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться