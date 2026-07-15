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Kapital Bank объявил финансовые результаты за второй квартал 2026 года

11:03 308

Первый банк страны, Kapital Bank, объявил финансовые показатели по состоянию на 30 июня 2026 года. Активы банка на указанную дату составили 13,3 миллиарда манатов. Объем кредитов, выданных клиентам, достиг 6 миллиардов манатов.

Согласно данным на 30 июня 2026 года, объем клиентских депозитов в банке составил 10 миллиардов манатов. Совокупный капитал банка после вычетов составил 1,2 миллиарда манатов, а сумма обыкновенных и привилегированных акций – 265 миллионов манатов.

Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 44% и достигла 222 миллионов манатов.

Отметим, что Kapital Bank обладает рейтингами международных рейтинговых агентств Moody’s и Standard & Poor’s. Эти рейтинги входят в число самых высоких в банковском секторе страны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

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