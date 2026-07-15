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Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание
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Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

11:20 619

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Информация об этом размещена на официальном сайте президента Азербайджана.

В письме говорится: 

«Уважаемый господин Президент, Дорогой Брат, с глубоким уважением чту светлую память всех шехидов, отдавших свою жизнь во имя защиты своей Родины во время предотвращения попытки государственного переворота в Турецкой Республике 15 июля 2016 года, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям и братскому турецкому народу.

Десять лет назад братская Турция написала одну из самых трагических и в то же время самых славных страниц своей современной истории. Вероломная попытка переворота, направленная против государственности, конституционного порядка, национальной воли и демократических устоев, была решительно пресечена благодаря непоколебимой решимости, стойкости и безграничной преданности турецкого народа своей Родине. Тысячи людей хлынули на площади и живым щитом встали на защиту своего государства, флага и национальных ценностей. Этот подвиг навсегда останется в национальной памяти как подлинная эпопея героизма.

Ваше решительное и дальновидное лидерство, сплоченность Вашего народа вокруг Вас, его незамедлительный и непоколебимый отклик на Ваши призывы стали одними из главных факторов, спасших Вашу страну от великих трагедий в ту судьбоносную ночь. Под Вашим руководством Турция вышла из этого испытания еще более сильной, вновь продемонстрировав всему миру свою национальную волю и традиции государственности.

События того исторического дня доказали, что никакие коварные замыслы, никакая разрушительная сила не могут противостоять единству народа и государства. Именно поэтому «День демократии и национального единства», отмечаемый ежегодно 15 июля, является символом национальной солидарности вашего народа, духа борьбы, традиций государственности и воли к свободе.

Азербайджанский народ и государство, руководствуясь принципом «Одна нация, два государства», являющимся нашим дорогим наследием, продемонстрировали солидарность с братской Турцией и, как всегда, поддержали ее в эти решающие моменты. Все это еще раз подтвердило, насколько сильны и непоколебимы братство и единство наших народов.

Уверен, что крепкая азербайджано-турецкая дружба и братство, передаваемые из поколения в поколение, будут и дальше укрепляться, а наше стратегическое союзничество нашими совместными усилиями и впредь будет продолжать неуклонно развиваться и наполняться новым содержанием.

Дорогой Брат, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братской Турецкой Республике – мира, благополучия и процветания».

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