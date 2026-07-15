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Америка бьет санкциями по сети Шамхани

11:33 411

США расширили санкции против Ирана. Об этом заявило Министерство финансов США.

По имеющейся информации, в санкционный список входят 50 физических лиц, 24 компании и 20 судов.

В пресс-релизе министерства отмечается, что санкции направлены на пресечение и ослабление сети незаконных перевозок и обхода санкций со стороны иранского предпринимателя Мохаммада Хоссейна Шамхани.

«Иранский режим выживает за счет обмана, и сеть Шамхани — один из его самых прибыльных двигателей. Министерство финансов закрывает финансовую инфраструктуру, которая позволяет режиму продолжать угрожать национальной безопасности США и мировому судоходству», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

«В список физлиц, попавших под санкции, вошли граждане Ирана, России, Дании, Италии, Индии и Великобритании. Таким образом, Министерство финансов ввело санкции против более чем 200 физических лиц, организаций и судов, действующих под покровительством Шамхани», — говорится в сообщении. 

Среди попавших в перечень судов числятся сухогрузы, контейнеровозы и танкеры-химовозы. Под санкции также попал предприниматель из Тегерана Али Рахбармадани, который, по сведениям американской стороны, имеет российско-иранское гражданство.

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