В США говорят о сухопутном вторжении в Иран. А в Тегеране – о мести американцам

Война США с Ираном, начатая ради ликвидации ядерной программы Тегерана, теперь превратилась в американо-иранскую войну за открытие Ормузского пролива. Стороны отбросили в сторону меморандум о 60-дневном прекращении огня и нанесли друг другу удары. В результате коммерческое судоходство в проливе остается парализованным, цены на нефть снова растут, а Иран не проявляет никаких признаков капитуляции. Эксперты говорят, что война непопулярна среди многих американцев и новая эскалация может повлиять на предстоящие промежуточные выборы, учитывая высокие цены на бензин в США.

По мнению экспертов, для восстановления довоенного уровня движения нефтяных танкеров в этом жизненно важном ближневосточном судоходном коридоре, вероятно, потребуется гораздо большая армада американских военных кораблей, а также десятки тысяч американских военнослужащих на иранской территории. Эксперты, опрошенные агентством Associated Press, утверждают, что открыть Ормузский пролив невозможно без наземного вторжения, которое может привести к многочисленным жертвам среди американских солдат. «Иран готовился к подобному конфликту на протяжении десятилетий. Я думаю, они начинают демонстрировать, почему ни один другой президент США со времен Рейгана не решался на конфликт такого масштаба с Ираном — потому что у них есть возможность полностью нарушить работу Ормузского пролива», - сказал Джейсон Х. Кэмпбелл, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока и бывший сотрудник Пентагона. С 2016 по 2018 год он занимал пост директора по Афганистану в Управлении министра обороны США, а потому прекрасно разбирается в хитросплетениях региона. Кэмпбелл также работал научным сотрудником в RAND, где в сотрудничестве с американскими военными занимался моделированием сценариев военной операции против Ирана. По его словам, то, что иранцы делают сейчас, — это именно то, что обсуждалось и всплывало во всех подобных ситуационных сценариях. Кэмпбелл отмечает, что Иран производит комплектующие для своего оружия на разных предприятиях, чтобы снизить риск в случае атаки. Иранской армии часто разрешается действовать, не дожидаясь приказов из Тегерана. «Очень сложно представить себе какой-либо сценарий, при котором можно было бы обеспечить удовлетворительную безопасность Ормузского пролива без участия сухопутных войск», — сказал Кэмпбелл. По словам эксперта, для этого потребуются десятки тысяч военнослужащих не только для уничтожения спрятанных Ираном боеприпасов, но и для обеспечения безопасности сотен километров береговой линии и обширных участков внутренней территории. Американские войска, вероятно, столкнутся с нападениями повстанцев. «Создание подобной силы займет несколько месяцев и повлечет за собой очень высокие затраты», — сказал Кэмпбелл.

Еще одним способом обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе могло бы стать сосредоточение ВМС США дополнительных сил в регионе и выделение большего количества военных кораблей для сопровождения гражданских судов. В 1980-х годах США проводили операцию по сопровождению судов в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Но сейчас для такой операции потребуется больше военных кораблей. Майкл Айзенштадт, военный аналитик и директор Программы военных исследований в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, говорит, что сегодня ситуация сложнее. Потому что Иран может наносить удары по судам, проходящим через пролив, с помощью беспилотников и ракет. «Если мы предпримем необходимые меры для обеспечения успеха операции, что может включать высадку людей на берег, потери американских военнослужащих могут возрасти, и если вы также планируете операцию по сопровождению, потери потенциально могут увеличиться», — добавил Айзенштадт. Роберт Пейп, американский профессор и советник по национальной безопасности в нескольких американских администрациях, который с самого начала заявлял, что военный вариант действий против Ирана опасен и что смена режима посредством воздушных операций невозможна, заявил в интервью Newsmax в прошлую субботу, что война вступила в более опасную фазу. Он считает, что война далеко не закончена, и Иран смещает акцент с обеспечения своего выживания на стремление к мести. «Мы стремительно приближаемся к третьему этапу, — сказал Пейп, имея в виду то, что он назвал ловушкой эскалации в конфликте. — Прежде всего, я хотел бы сказать, что согласен: эта война еще далеко не закончена. Иран переходит от борьбы за выживание к амбициям, а затем к мести». По словам профессора, недавнюю риторику Ирана следует рассматривать как заслуживающий доверия призыв к ответным мерам. Пейп считает, что любые угрозы в адрес президента Дональда Трампа могут выйти за рамки одной конкретной цели.