В США говорят о сухопутном вторжении в Иран. А в Тегеране – о мести американцам

Война США с Ираном, начатая ради ликвидации ядерной программы Тегерана, теперь превратилась в американо-иранскую войну за открытие Ормузского пролива. Стороны отбросили в сторону меморандум о 60-дневном прекращении огня и нанесли друг другу удары.
В результате коммерческое судоходство в проливе остается парализованным, цены на нефть снова растут, а Иран не проявляет никаких признаков капитуляции. Эксперты говорят, что война непопулярна среди многих американцев и новая эскалация может повлиять на предстоящие промежуточные выборы, учитывая высокие цены на бензин в США.
По мнению экспертов, для восстановления довоенного уровня движения нефтяных танкеров в этом жизненно важном ближневосточном судоходном коридоре, вероятно, потребуется гораздо большая армада американских военных кораблей, а также десятки тысяч американских военнослужащих на иранской территории.
Эксперты, опрошенные агентством Associated Press, утверждают, что открыть Ормузский пролив невозможно без наземного вторжения, которое может привести к многочисленным жертвам среди американских солдат.
«Иран готовился к подобному конфликту на протяжении десятилетий. Я думаю, они начинают демонстрировать, почему ни один другой президент США со времен Рейгана не решался на конфликт такого масштаба с Ираном — потому что у них есть возможность полностью нарушить работу Ормузского пролива», - сказал Джейсон Х. Кэмпбелл, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока и бывший сотрудник Пентагона. С 2016 по 2018 год он занимал пост директора по Афганистану в Управлении министра обороны США, а потому прекрасно разбирается в хитросплетениях региона. Кэмпбелл также работал научным сотрудником в RAND, где в сотрудничестве с американскими военными занимался моделированием сценариев военной операции против Ирана. По его словам, то, что иранцы делают сейчас, — это именно то, что обсуждалось и всплывало во всех подобных ситуационных сценариях.
Кэмпбелл отмечает, что Иран производит комплектующие для своего оружия на разных предприятиях, чтобы снизить риск в случае атаки. Иранской армии часто разрешается действовать, не дожидаясь приказов из Тегерана.
«Очень сложно представить себе какой-либо сценарий, при котором можно было бы обеспечить удовлетворительную безопасность Ормузского пролива без участия сухопутных войск», — сказал Кэмпбелл.
По словам эксперта, для этого потребуются десятки тысяч военнослужащих не только для уничтожения спрятанных Ираном боеприпасов, но и для обеспечения безопасности сотен километров береговой линии и обширных участков внутренней территории. Американские войска, вероятно, столкнутся с нападениями повстанцев.
«Создание подобной силы займет несколько месяцев и повлечет за собой очень высокие затраты», — сказал Кэмпбелл.
Еще одним способом обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе могло бы стать сосредоточение ВМС США дополнительных сил в регионе и выделение большего количества военных кораблей для сопровождения гражданских судов. В 1980-х годах США проводили операцию по сопровождению судов в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Но сейчас для такой операции потребуется больше военных кораблей. Майкл Айзенштадт, военный аналитик и директор Программы военных исследований в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, говорит, что сегодня ситуация сложнее. Потому что Иран может наносить удары по судам, проходящим через пролив, с помощью беспилотников и ракет.
«Если мы предпримем необходимые меры для обеспечения успеха операции, что может включать высадку людей на берег, потери американских военнослужащих могут возрасти, и если вы также планируете операцию по сопровождению, потери потенциально могут увеличиться», — добавил Айзенштадт.
Роберт Пейп, американский профессор и советник по национальной безопасности в нескольких американских администрациях, который с самого начала заявлял, что военный вариант действий против Ирана опасен и что смена режима посредством воздушных операций невозможна, заявил в интервью Newsmax в прошлую субботу, что война вступила в более опасную фазу.
Он считает, что война далеко не закончена, и Иран смещает акцент с обеспечения своего выживания на стремление к мести.
«Мы стремительно приближаемся к третьему этапу, — сказал Пейп, имея в виду то, что он назвал ловушкой эскалации в конфликте. — Прежде всего, я хотел бы сказать, что согласен: эта война еще далеко не закончена. Иран переходит от борьбы за выживание к амбициям, а затем к мести».
По словам профессора, недавнюю риторику Ирана следует рассматривать как заслуживающий доверия призыв к ответным мерам. Пейп считает, что любые угрозы в адрес президента Дональда Трампа могут выйти за рамки одной конкретной цели.
«Очень важно подчеркнуть то, что вы видите в этом заявлении. Это, вероятно, будет воспринято десятками миллионов, если не больше, людей в Иране и по всему миру как призыв к мести, не только президенту Трампу, но и американцам в любой точке мира», — сказал он.
Пейп предупредил, что следующие несколько недель могут оказаться особенно напряженными, поскольку конфликт выходит за рамки обычных военных ударов.
«В ближайшие несколько недель нас ждет период, который может стать одним из самых опасных за всю эту войну. И я имею в виду не только Персидский залив», — сказал он.
Пейп предположил, что американцам следует рассматривать конфликт как вступающий в более широкую фазу, в которой риск ответных мер может распространяться далеко за пределы Ближнего Востока.
«Мы должны понимать, что эта война меняется, — сказал он. — Она уже не та, что была раньше, и быстро становится не только войной за нефть и мировую экономику».
Профессор выразил обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп теряет контроль над продолжающимся конфликтом с Ираном. Он считает, что президент США будет вынужден отдать приказ о наземной интервенции для захвата территорий вблизи Ормузского пролива. Пейп утверждает, что эскалация в регионе больше не является вопросом выбора для администрации США, а скорее следствием разворачивающихся событий.