«Европейский десант» в Киеве

15 июля — в День украинской государственности — в Киев прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович, президент Сербии Александр Вучич и другие европейские лидеры, сообщают украинские СМИ.

«Я только что прибыла в Киев с моим одиннадцатым визитом в Украину с начала полномасштабной войны. Это особый момент. Украина смогла добиться значительного прогресса в укреплении своего военного потенциала. Инициатива постепенно переходит на ее сторону. Я объявлю о новых инициативах, направленных на интеграцию наших оборонных промышленностей. Это позволит нам производить больше вооружений и делать это быстрее. Мы также обсудим процесс вступления Украины в ЕС и подготовку к предстоящей зиме», — написала фон дер Ляйен.

Отметим, что 15 июля украинцы отмечают сразу три памятные даты: День украинской государственности, День крещения Киевской Руси — Украины, День памяти святого равноапостольного князя Владимира.