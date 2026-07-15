Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Аллею шехидов.

Гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Аллеи шехидов и о проводимых в городе работ по благоустройству.