Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Аллею шехидов.
Гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь».
Высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Аллеи шехидов и о проводимых в городе работ по благоустройству.
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля прибыл на Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Президент Словакии возложил венок к могиле великого лидера.
Президент Петер Пеллегрини также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложив цветы на ее могилу.
Была также почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.