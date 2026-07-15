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Президент Словакии на Аллее шехидов и Аллее почетного захоронения

ФОТО
12:05 105

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Аллею шехидов.

Гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Аллеи шехидов и о проводимых в городе работ по благоустройству.

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля прибыл на Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Президент Словакии возложил венок к могиле великого лидера.

Президент Петер Пеллегрини также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложив цветы на ее могилу.

Была также почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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