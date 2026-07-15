Украинцы сбили российский Ми-28

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что уничтожили российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в Белгородской области РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадьяр»).
По словам Бровди, российский вертолет был уничтожен бойцами 427-го отдельного полка беспилотных систем «Рарог».
По его данным, это произошло около 10:00 в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области РФ.
Бровди опубликовал видео, на котором запечатлено поражение.
July 15, 2026