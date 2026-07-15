USD 1.7000
EUR 1.9443
RUB 2.1949
Подписаться на уведомления
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание
Новость дня
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

Украинцы сбили российский Ми-28

ВИДЕО
12:56 1562

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что уничтожили российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в Белгородской области РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадьяр»). 

По словам Бровди, российский вертолет был уничтожен бойцами 427-го отдельного полка беспилотных систем «Рарог».

По его данным, это произошло около 10:00 в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области РФ.

Бровди опубликовал видео, на котором запечатлено поражение.

Новая волна ударов по Ирану
Новая волна ударов по Ирану видео
14:37 751
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
14:26 1001
Верховный суд не пожалел Светличного
Верховный суд не пожалел Светличного
13:56 1141
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый наша корреспонденция
13:42 1036
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ»
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ» обновлено 13:28
13:28 2249
Турция близка к цели, но…
Турция близка к цели, но…
12:59 1688
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
12:59 1999
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
12:40 458
Керчь без света после атаки украинских дронов
Керчь без света после атаки украинских дронов
12:33 1133
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
12:23 2163
Есть ли срок годности у подарочной карты?
Есть ли срок годности у подарочной карты? Поясняет судья
12:07 1207

ЭТО ВАЖНО

Новая волна ударов по Ирану
Новая волна ударов по Ирану видео
14:37 751
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
14:26 1001
Верховный суд не пожалел Светличного
Верховный суд не пожалел Светличного
13:56 1141
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый наша корреспонденция
13:42 1036
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ»
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ» обновлено 13:28
13:28 2249
Турция близка к цели, но…
Турция близка к цели, но…
12:59 1688
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
12:59 1999
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
12:40 458
Керчь без света после атаки украинских дронов
Керчь без света после атаки украинских дронов
12:33 1133
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
12:23 2163
Есть ли срок годности у подарочной карты?
Есть ли срок годности у подарочной карты? Поясняет судья
12:07 1207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться