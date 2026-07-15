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В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов

12:59 2000

В Азербайджане с 15 июля в обращение поступает обновленная банкнота номиналом 100 манатов, передает АПА.

На обновленной банкноте номиналом 100 манатов применены меняющая цвет голограмма с трехмерным микрозеркальным эффектом, элемент Spark Flow Prime — меняющий цвет символ маната с динамическим световым эффектом, водяной знак — Государственный герб Азербайджанской Республики и цифра номинала, видимые при просвечивании банкноты, а также специальный элемент распознавания для людей с нарушением зрения.

На лицевой стороне банкноты по правому и левому краям размещены специальные рельефные линии, позволяющие людям с ограниченными возможностями зрения определить подлинность банкноты и ее номинал. Оборотная сторона выполнена в вертикальном дизайне, что соответствует современным мировым тенденциям в производстве денежных знаков. Среди других защитных элементов - защитная нить, бескрасочная печать, микротексты и другие технологии.

На лицевой стороне новой 100-манатной банкноты в левом верхнем углу размещена подпись председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Кязымова. Обновленная банкнота будет находиться в обращении одновременно с уже используемой банкнотой того же номинала и будет использоваться в качестве законного платежного средства без каких-либо ограничений.

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