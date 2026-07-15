Турция близка к цели, но…

Анкара очень близка к тому, чтобы найти решение по вопросу С-400, заявил председатель Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

«Мы очень близки к тому, чтобы найти решение по вопросу С-400. Возвращение в программу F-35 имеет важное значение. Однако, если говорить лично от себя, то F-35 не является для нас критически важным.

На том уровне, которого достигла наша оборонная промышленность, Турция уже обладает потенциалом и возможностями самостоятельно создавать подобные системы. Не стоит забывать, что именно подобные санкции стали одной из причин, по которым уровень локализации в нашей оборонной промышленности вырос с 15–20% до 80–85%», - добавил Октай.