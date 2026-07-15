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Трампа «поместили в гроб»

ФОТО
13:11 1462

Согласно изображениям, опубликованным иранскими СМИ в среду, на площади Энгелаб в Тегеране появился новый мурал, изображающий президента США Дональда Трампа, лежащего в гробу.

На мурале, судя по всему, изображен Трамп внутри гроба, покрытого американским флагом, под надписью: «Мы убьем Трампа».

Эта инсталляция появилась после серии призывов к мести со стороны сторонников жесткой линии в связи с убийством бывшего верховного лидера Али Хаменеи и на фоне эскалации военной конфронтации между Ираном и Соединенными Штатами.

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