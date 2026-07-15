Погода на завтра

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22–25 градусов тепла, днем — 28–32 градуса тепла. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70–75%, днем — 50–55%.

В регионах Азербайджана ожидается без осадков, однако начиная с дневных часов в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди.

В отдельных местах осадки будут интенсивными и ливневыми, возможны грозы и град. В некоторых северных и западных районах осадки могут усилиться. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21–26 градусов тепла, днем — 34–38 градусов тепла. В горах ночью ожидается 14–18 градусов тепла, днем — 22–27 градусов тепла.