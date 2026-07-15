В Армении обсудят ратификацию соглашения по TRIPP

Вопрос ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве в проекте TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания) между Арменией и Соединенными Штатами Америки включен в повестку дня заседания правительства, которое состоится 16 июля, сообщает «Арменпресс».

Правительство предлагает утвердить проект закона о ратификации соглашения, который будет среди недокладываемых проектов («недокладываемый проект — это проект, который обсуждается и принимается без устного доклада на заседании, так как он предварительно изучен и не вызывает разногласий – ред.). Рамочное соглашение было подписано 1 июня 2026 года в Вашингтоне и 4 июня 2026 года в Ереване.

Проектом постановления правительства предусматривается обращение в Конституционный суд с целью определения соответствия закрепленных в соглашении обязательств Конституции Армении.

В случае признания Конституционным судом закрепленных в соглашении обязательств соответствующими Конституции законодательная инициатива правительства в установленном порядке будет представлена Национальному собранию.