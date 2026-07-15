У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый

Рауф Шафиев, связавшийся с редакцией haqqin.az, рассказал, что сразу после происшествия обратился в Агсуинское региональное управление газового хозяйства и на горячую линию Производственного объединения, а также в правоохранительные органы. Региональное управление предложило установить новый счетчик на платной основе. Цена нового газового счетчика составила 400 манатов.

Семья Шафиевых, проживающая в Сабаильском районе Баку, подала в суд на Производственное объединение «Азеригаз». Проблема возникла после того, как в принадлежащем семье частном доме в селе Гарагая Исмаиллинского района был украден газовый счетчик.

Проблема в том, что семья не верит, что счетчик украли случайные люди. Поэтому отказались оплачивать установку нового. По словам Шафиева, аппарат извлекли крайне профессионально, кроме него из дома ничего не украли. «Этот счетчик был установлен за наш счет. Нет никакой гарантии, что новый не украдут снова», — сказал заявитель.

Шафиевы обратились в Хатаинский районный суд, который постановил, что ПО «Азеригаз» должно восстановить газоснабжение семьи Шафиевых и обеспечить их временно установленным счетчиком. Однако ПО «Азеригаз» обратилось в суд с жалобой и просьбой направить дело на повторное рассмотрение, и вот процесс уже затянулся на целых четыре месяца.

Рауф Шафиев сообщил, что с начала года подача газа в дом прекращена. Зимой из‑за холода они не могли приехать в дом, сейчас лето, но время отдыха проходит в судебных коридорах: «Много лет мы с супругой работали учителями, готовили профессиональных военных. Теперь мы два пенсионера и ходим по судам. Но представители Производственного объединения каждый раз не являются на заседания. Счетчик был украден не нами, чтобы мы платили за его повторную установку. Мы уверены, что счетчик украл человек, хорошо знакомый с этой сферой. Похоже, «Азеригаз» затягивает процесс, чтобы нас замучить».

Мужчина добавил, что обращение в прессу стало для них последним средством. По его словам, после того как они столкнулись с этой проблемой, узнали о большом числе недовольных абонентов, у которых также украли счетчики. Поэтому он решил бороться до последнего.