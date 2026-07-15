Чистая прибыль ОАО «Азер-Тюрк Банк» выросла на 50%, капитал – на 12,8%

Капитал банка увеличился на 14,5 млн манатов и достиг 128,5 млн манатов , а депозитный портфель вырос на 30% , составив 1,5 млрд манатов . По состоянию на конец отчетного периода активы банка увеличились на 129,8 млн манатов , превысив 2 млрд манатов , а кредитный портфель превысил 828 млн манатов . За первые шесть месяцев 2026 года доходы банка составили 92,5 млн манатов, в том числе процентные доходы - 69,8 млн манатов, а непроцентные доходы - 22,7 млн манатов.

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль ОАО «Азер-Тюрк Банк» увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,3 млн манатов. Операционная прибыль Банка выросла на 30%, достигнув 15,3 млн манатов.

АТБ удостоен международной награды в отчетном периоде

В отчетном периоде «Азер-Тюрк Банк» был удостоен международной премии Green Banking Sustainability Pioneer Azerbaijan 2026 («Пионер в области зеленого банкинга и устойчивого развития в Азербайджане – 2026»), присуждаемой авторитетным международным изданием Capital Finance International (CFI.co). Награда стала признанием успешной интеграции Банком принципов устойчивого развития и ESG в свою деятельность, его вклада в развитие зеленого финансирования, а также усилий по формированию экосистемы устойчивых финансов, получивших высокую международную оценку.

Банк стал официальным партнером престижного форума IFBS 2026

В отчетном периоде «Азер-Тюрк Банк» также выступил официальным партнером форума «Международный финансово-банковский саммит 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств» (IFBS 2026), состоявшегося в Баку. Форум, организованный при поддержке Центрального банка Азербайджанской Республики, Ассоциации банков Азербайджана и банковских ассоциаций тюркских государств, стал важной площадкой для обсуждения глобальных финансовых тенденций, регионального сотрудничества, интеграции платежных систем и развития международного партнерства.

Поддержка реализации государственных программ

В отчетном периоде «Азер-Тюрк Банк» продолжил оказывать поддержку реализации целей, определенных распоряжениями Президента Азербайджанской Республики «О Стратегии в интересах детей Азербайджанской Республики на 2020–2030 годы» и «О Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике».

В рамках данной деятельности к Дню защиты детей Банк организовал акцию по сдаче крови в поддержку детей, страдающих талассемией. Сотрудники Банка приняли участие в акции на добровольной основе.

Кроме того, Банк расширил инициативы в сфере образования и развития молодежи, подписав Меморандум о взаимопонимании с Бакинской высшей школой нефти (БВШН). Документ предусматривает развитие взаимодействия между образованием и производством, организацию программ стажировок для студентов и содействие трудоустройству молодых специалистов.

За последовательный вклад в развитие образования и поддержку молодежи «Азер-Тюрк Банк» в текущем году был удостоен награды Ассоциации банков Азербайджана в номинации «Самый активный сторонник образования».

Совместная реализация проектов в области энергоэффективности

В апреле текущего года «Азер-Тюрк Банк» подписал еще одно важное соглашение с Агентством по регулированию энергетических вопросов (EMTA), направленное на поддержку эффективного использования энергетических ресурсов и развитие энергоэффективности в стране.

Основной целью соглашения является стимулирование реализации мероприятий по повышению энергоэффективности за счет средств Фонда в сотрудничестве с Банком, а также предоставление льготных кредитов на проекты в данной сфере.