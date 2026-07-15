Верховный суд не пожалел Светличного

В Верховном суде прошел судебный процесс по кассационной жалобе на приговор в отношении Светличного Ивана Николаевича, разоблаченного и арестованного по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тейюба Мухтарова было объявлено решение. Согласно решению, приговор оставлен в силе.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 апреля 2025 года Иван Светличный был приговорен к 16 годам и 1 месяцу лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе.

Напомним, Светличный Иван Николаевич обвинялся по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Гражданин Азербайджана Иван Светличный был признан виновным в государственной измене в форме умышленного шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности Азербайджанской Республики, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб.