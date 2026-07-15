USD 1.7000
EUR 1.9443
RUB 2.1949
Подписаться на уведомления
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание
Новость дня
Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

Верховный суд не пожалел Светличного

Инара Рафикгызы
13:56 1149

В Верховном суде прошел судебный процесс по кассационной жалобе на приговор в отношении Светличного Ивана Николаевича, разоблаченного и арестованного по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тейюба Мухтарова было объявлено решение. Согласно решению, приговор оставлен в силе.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 апреля 2025 года Иван Светличный был приговорен к 16 годам и 1 месяцу лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе.

Напомним, Светличный Иван Николаевич обвинялся по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Гражданин Азербайджана Иван Светличный был признан виновным в государственной измене в форме умышленного шпионажа в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности Азербайджанской Республики, а также в выполнении заданий иностранных спецслужб.

Новая волна ударов по Ирану
Новая волна ударов по Ирану видео
14:37 760
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
14:26 1012
Верховный суд не пожалел Светличного
Верховный суд не пожалел Светличного
13:56 1150
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый наша корреспонденция
13:42 1041
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ»
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ» обновлено 13:28
13:28 2257
Турция близка к цели, но…
Турция близка к цели, но…
12:59 1694
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
12:59 2008
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
12:40 458
Керчь без света после атаки украинских дронов
Керчь без света после атаки украинских дронов
12:33 1134
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
12:23 2165
Есть ли срок годности у подарочной карты?
Есть ли срок годности у подарочной карты? Поясняет судья
12:07 1209

ЭТО ВАЖНО

Новая волна ударов по Ирану
Новая волна ударов по Ирану видео
14:37 760
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
В России остановилось крупное нефтехимпредприятие
14:26 1012
Верховный суд не пожалел Светличного
Верховный суд не пожалел Светличного
13:56 1150
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый
У пенсионеров украли счетчик, а «Азеригаз» заставляет их платить за новый наша корреспонденция
13:42 1041
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ»
Армия Ирана: Военные погибли от американских ударов, скоро будет «ответ» обновлено 13:28
13:28 2257
Турция близка к цели, но…
Турция близка к цели, но…
12:59 1694
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
В Азербайджане ввели в обращение новые 100 манатов
12:59 2008
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
12:40 458
Керчь без света после атаки украинских дронов
Керчь без света после атаки украинских дронов
12:33 1134
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
Украинцы перешли от Азовского моря к Черному
12:23 2165
Есть ли срок годности у подарочной карты?
Есть ли срок годности у подарочной карты? Поясняет судья
12:07 1209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться