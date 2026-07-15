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Бахрейн перехватил иранские воздушные цели

14:15 359

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили и уничтожили несколько воздушных целей со стороны Ирана. Об этом сообщило генеральное командование ВС королевства.

«Системы ПВО отразили, перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных целей утром 15 июля», — говорится в заявлении. В командовании подтвердили, что ВС Бахрейна «находятся в состоянии высочайшей боевой готовности» для защиты королевства и призвали граждан проявлять осторожность, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них.

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