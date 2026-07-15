От Viva Armenia к TRIPP+… Госдеп снаряжает Соколова к «Маршруту Трампа»

Фонд был создан в рамках инициативы «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). Согласно информации Государственного департамента, TRIPP+ сможет предоставлять кредиты, осуществлять инвестиции в акционерный капитал и выделять гранты на проекты в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Основные средства фонда будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, добычи критически важных полезных ископаемых и развитие частного сектора.

Государственный департамент США создал фонд TRIPP+ с капиталом в 201 миллион долларов для финансирования инфраструктурных, энергетических и инвестиционных проектов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Константин Соколов, российско-американский частный инвестор, назначен главой фонда.

По данным The Guardian, Соколов — инвестор, работающий в Чикаго более 20 лет. Занимается проектами в сфере инфраструктуры, энергетики и телекоммуникаций, является крупным акционером телекоммуникационной компании Viva Armenia и участвует в реализации ряда энергетических проектов. Соколов также является членом Попечительского совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности, признанного во всем мире ведущим форумом для дебатов и диалога на высоком уровне по наиболее актуальным международным проблемам безопасности.

В публикации также отмечается, что ранее Соколов делал крупные пожертвования Республиканской партии США и проектам, связанным с президентом Дональдом Трампом. Сам инвестор отказался комментировать свое назначение, а Белый дом перенаправил запросы журналистов в Госдепартамент. В свою очередь, Госдепартамент подтвердил назначение. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что деятельность фонда будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства США, включая ежегодную отчетность, независимый аудит и механизмы предотвращения конфликтов интересов.

Согласно исследованию правозащитной организации Public Citizen, Соколов был одним из 36 доноров, которые пожертвовали более 350 миллионов долларов на проект строительства бального зала Трампа. Также согласно данным о финансировании избирательных кампаний, инвестор пожертвовал более 12 миллионов долларов республиканским кампаниям и политическим группам во время второго срока Трампа.

Бывшие американские чиновники и эксперты по международному развитию, опрошенные газетой The Guardian, отметили, что назначение политически связанных лиц в советы директоров государственных инвестиционных фондов является распространенной практикой.

Администрация Трампа активно развивает партнерские отношения между странами Южного Кавказа и Центральной Азии и Соединенными Штатами. В числе приоритетов администрации – строительство транспортного коридора, который пройдет через Зангезур и соединит Баку с Нахчываном, а оттуда – с Турцией. Правительственная структура США, Корпорация развития финансирования (Development Finance Corporation), планирует создать компанию TRIPP Development Company для реализации этого коридора. Эта компания, в свою очередь, должна будет выбрать подрядчиков для строительства инфраструктуры.

Администрация Трампа также заинтересована в проектах в Центральной Азии и на Южном Кавказе, связанных с добычей критически важных полезных ископаемых, энергетикой, искусственным интеллектом и другими областями.