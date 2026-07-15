В России остановилось крупное нефтехимпредприятие

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14:26 1016

Нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, повреждения получили обе установки первичной переработки, а также некоторые установки вторичной переработки и другое оборудование.

По оценкам источников, их ремонт может занять несколько недель или даже месяцев.

Комплекс, расположенный в городе Салавате, подвергся атаке украинских беспилотников утром 14 июля. Губернатор региона подтвердил факт атаки, но заявил, что комплекс должен вернуться к нормальному объему производства в течение нескольких дней.

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