В России остановилось крупное нефтехимпредприятие

Нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, повреждения получили обе установки первичной переработки, а также некоторые установки вторичной переработки и другое оборудование.

По оценкам источников, их ремонт может занять несколько недель или даже месяцев.

Комплекс, расположенный в городе Салавате, подвергся атаке украинских беспилотников утром 14 июля. Губернатор региона подтвердил факт атаки, но заявил, что комплекс должен вернуться к нормальному объему производства в течение нескольких дней.