Иран грозит закрыть ключевой морской маршрут

Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил закрыть все остальные экспортные коридоры, «приносящие выгоду» США и их союзникам. Об этом сообщили иранские СМИ после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, а США вновь ввели морскую блокаду иранских портов.

По словам аналитиков, которые приводит Reuters, Иран посылал сигналы о том, что может задействовать своих союзников - йеменских хуситов - для перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, ведущего в Красное море. Такой шаг создаст новый очаг напряженности в противостоянии с Вашингтоном и поставит под угрозу функционирование двух ключевых мировых энергетических маршрутов.

Высокопоставленный представитель йеменских хуситов ранее предупредил, что группировка ⁠готова закрыть Баб-эль-Мандебский пролив - что, по его словам, этот шаг может толкнуть цены на нефть к уровню $200 ‌за баррель, - если Саудовская Аравия продолжит атаки на Йемен, ‌сообщил сайт иранского телеканала Press TV.

Американские военные поздно вечером во вторник сообщили, что нанесли удары по десяткам военных целей в районе Ормузского пролива и прибрежных районах Ирана. Эта волна атак продолжалась семь часов, говорится в заявлении Центрального командования США.