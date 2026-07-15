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Новая волна ударов по Ирану

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Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, нацелившись на военные объекты, «используемые для нападения» на торговые суда в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США.

«Сегодня в 6 утра по восточному времени (14:00 по Баку) силы Центрального командования США начали серию ударов по Ирану. Эти удары призваны еще больше ослабить военные возможности, которые иранские силы использовали для нападения на торговые суда в Ормузском проливе», — сказано в заявлении.

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