Новая волна ударов по Ирану

Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, нацелившись на военные объекты, «используемые для нападения» на торговые суда в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США.
«Сегодня в 6 утра по восточному времени (14:00 по Баку) силы Центрального командования США начали серию ударов по Ирану. Эти удары призваны еще больше ослабить военные возможности, которые иранские силы использовали для нападения на торговые суда в Ормузском проливе», — сказано в заявлении.
July 15, 2026