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«Комендантский час» для подростков в соцсетях

в Великобритании
14:46 313

Власти Великобритании планируют ввести ночные ограничения на соцсети для подростков, сообщает газета The Independent.

«Эти меры будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь молодым людям высыпаться, сосредоточиться на учебе в школах и колледжах, а также проводить больше времени с семьей и друзьями, что является основой для счастливой, здоровой и полноценной взрослой жизни», — заявила министр технологий Лиз Кендалл, комментируя цели новой правительственной инициативы.

Авторы материала уточняют, что, согласно разработанному плану, для 16- и 17-летних пользователей введут добровольный ночной комендантский час, который по умолчанию будет блокировать доступ к приложениям с 00:00 до 06:00. Ограничения предусматривают автоматическое отключение бесконечной прокрутки (инфинит-скроллинга) новостных лент, отключение алгоритмических лент рекомендаций и обязательные паузы при использовании чат-ботов с искусственным интеллектом.

Глава ведомства также указала на стремление властей предоставить молодежи необходимые инструменты, чтобы онлайн-пространство стало местом для развития и безопасного использования преимуществ современных технологий.

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