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Ракеты к Patriot Made in Ukraine

14:57 373

Украина впервые приближается к возможности производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление приводит Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, Украина может стать третьим государством в истории, которое заключит соглашение о производстве ракет для Patriot.

«Я хочу поблагодарить президента США за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет спасти жизни тысяч людей в Украине. И очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось. И ракеты для Patriot с маркировкой Made in Ukraine как можно скорее стали реальностью», – сказал украинский лидер.

8 июля во время публичной части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО американский лидер заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot. По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности, рассматривается вариант с Германией.

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