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Президент Сербии доехал на поезде до Киева

15:27 1288

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев. Он примет участие в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», также ожидается встреча с Владимиром Зеленским.

«После Парижа я ехал весь день и всю ночь через Молдову и центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал президент Сербии.

В саммите также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.

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