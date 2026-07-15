Президент Сербии доехал на поезде до Киева

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев. Он примет участие в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», также ожидается встреча с Владимиром Зеленским.

«После Парижа я ехал весь день и всю ночь через Молдову и центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал президент Сербии.

В саммите также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.