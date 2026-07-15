Сможет ли SOCAR получить от Мубариза Мансимова $240 миллионов?

Напомним, в британской столице SOCAR одержала победу по трем отдельным искам, а Мансимов проиграл многолетний спор. Согласно решениям Лондонского морского арбитража, Palmali должна выплатить SOCAR в общей сложности 240 миллионов долларов. Однако, поскольку Palmali работает в Турции, эти решения должны быть исполнены именно там. Для этого необходимо признание решений лондонского суда на территории этой страны.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и проживающий в Турции предприниматель Мубариз Мансимов, а также его компания Palmali International Holding продолжают судебное противостояние, которое «переместилось» в Турцию после завершения в Лондоне.

Турецкие СМИ сообщают, что 10‑й коммерческий суд Стамбула вынес решение о признании и исполнении постановления Лондонского морского арбитража, согласно которому Palmali обязана выплатить SOCAR 44,7 миллиона долларов. Суд отклонил требования Palmali и Мансимова о непризнании решения лондонского суда. Позже дело рассмотрела вышестоящая инстанция — региональный суд Стамбула. Там также пришли к выводу, что для признания решения британской стороны имеются достаточные юридические основания. Тем не менее у ответчика остается право подать апелляцию в течение двух недель.

Напомним, спор между SOCAR и Palmali связан с договорами на перевозку нефти и нефтепродуктов, подписанными сторонами в 2007 и 2008 годах. Позже стороны обвинили друг друга в невыполнении обязательств и в декабре 2016 года расторгли договоры. В 2018 году SOCAR подала иск против Palmali в Лондонский морской арбитраж, и в 2021 году суд постановил, что компания Мансимова должна выплатить около 44,7 миллиона долларов компенсации. Однако Palmali отказалась платить. Тогда SOCAR инициировала процедуру признания и исполнения решения лондонского суда в Турции. В 2023 году 10‑й коммерческий суд Стамбула удовлетворил иск азербайджанской компании.

Компания Мансимова проиграла и другой иск, поданный SOCAR в Лондоне в 2023 году, — решение по нему было вынесено в феврале 2026 года. Этот иск касался передачи Palmali десяти танкеров бывшему партнеру в качестве компенсации за невыполненные обязательства. Во время слушаний Мансимов и несколько других свидетелей со стороны Palmali давали показания лично. Интересы Palmali представляли несколько английских и американских юридических фирм, а также команда британских юристов. В решении, вынесенном в феврале 2026 года, арбитражный трибунал из трех судей установил, что встречные иски Palmali не имеют ни юридического, ни фактического основания, и отклонил их полностью по ряду причин.

Palmali проиграла и судебный спор с российским Сбербанком. За невыполнение кредитных обязательств Сбербанк подал иск против Palmali на Мальте. В 2023 году мальтийский судья вынес решение в пользу Сбербанка против ряда мальтийских судоходных компаний, принадлежащих группе Palmali. Суд установил, что Palmali совершала недобросовестные сделки, пытаясь искусственным путем обанкротить мальтийские судоходные компании, чтобы избежать погашения кредитов Сбербанка.

Сбербанк предоставил четыре кредита двум российским компаниям — Palmali Caspian Offshore Project и Palmali Company — под залог Palmali Holding (PHL). Банк принял гарантию, поскольку знал, что PHL владеет несколькими судами, находящимися в собственности дочерних компаний на Мальте: Palmali International Holding, Palmali International Holding Two, Palmali Logistics, Palriver Shipping, Palocean Shipping и Palsea Shipping. В качестве обеспечения кредитов Сбербанк получил личную гарантию Мансимова, его турецких компаний, а также 47 морских ипотечных залогов в российском морском реестре на суда, принадлежащие Palmali. В итоге Palmali не смогла погасить кредит, и Сбербанк предъявил поручителю требование выплатить оставшуюся сумму — 164 миллиона евро. Но эта сумма так и не была выплачена. В результате Сбербанк получил от мальтийских судов предварительные ордера на арест акций, принадлежащих Palmali в его прямых дочерних компаниях, и инициировал арбитражное разбирательство в лондонских судах.

Именно тогда Сбербанк выяснил, что через несколько дней после выдачи предупредительных ордеров холдинг Palmali передал все свои акции в прямых дочерних компаниях турецкой компании Мансимова — Güneşli Deniz Taşımacılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Это фактически подорвало финансовое положение холдинга Palmali.

В свою очередь, акции Güneşli Deniz Taşımacılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. были приобретены другой компанией Мансимова — Palmali Holding AS в Турции — всего через несколько дней после того, как Сбербанк подал иск на Мальте.

Сбербанк доказал, что это была мошенническая сделка, направленная на уменьшение капитала прямых дочерних компаний Palmali, в результате которой 35 судов под мальтийским флагом перешли в косвенное владение Güneşli Deniz Taşımacılığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. В итоге суд постановил вернуть Сбербанку транш в размере 10 миллионов долларов США.