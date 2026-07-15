Азербайджанцев предупредили: опасно!

МИД Азербайджана вновь призвал граждан воздержаться от поездок и работы в регионах, где продолжаются боевые действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве с сожалением отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, граждане Азербайджана продолжают работать в зонах вооруженных конфликтов и районах повышенного риска. В результате люди погибают либо получают травмы различной степени тяжести.

Особое внимание в заявлении уделено ситуации в бассейне Черного моря, где продолжаются военные действия и сохраняются угрозы для гражданского судоходства.

В МИД подчеркнули, что применение беспилотных летательных аппаратов, ракет и других видов вооружений делает обстановку в регионе крайне нестабильной.

«С учетом географии и интенсивности боевых действий значительно возросли риски для гражданских судов и членов их экипажей. В этой связи мы вновь призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в районы, где продолжаются военные действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, от трудовой деятельности на этих территориях, а также от работы на транспортных средствах, включая морские суда, следующих по соответствующим маршрутам», - говорится в заявлении.

Ведомство также рекомендует строго соблюдать официальные предупреждения и при необходимости обращаться в дипломатические представительства и консульства Азербайджана.