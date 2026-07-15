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Как правильно выбирать косметику и не ошибиться при онлайн-покупке

ликбез от врача-гигиениста
15:50 378

Правильный выбор и использование косметических средств имеют большое значение для сохранения здоровья людей, сказал во время прямого эфира, проведенного на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, врач-гигиенист отдела санитарно-гигиенического надзора и экспертизы Республиканского санитарно-карантинного центра Орхан Исмаилов.

По его словам, при покупке косметической продукции в первую очередь необходимо обращать внимание на показатели безопасности, происхождение, состав и условия хранения товара: «Поскольку косметические средства непосредственно контактируют с кожей, неправильный выбор или использование продукции, содержащей опасные для здоровья вещества, может стать причиной серьёзных аллергических реакций и различных кожных заболеваний. В этой связи потребителям рекомендуется при выборе косметической продукции проверять наличие гигиенического сертификата и срок его действия».

Орхан Исмаилов напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 17 июня 2016 года, которым утвержден «Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и санитарному контролю», непродовольственные товары, относящиеся к объектам санитарного надзора и ввозимые в страну, проходят гигиеническую сертификацию в Республиканском санитарно-карантинном центре.

По словам врача-гигиениста, упаковка продукции должна быть целой, а дата изготовления и срок годности — четко указаны. «Не рекомендуется приобретать продукцию, у которой срок годности стёрт, изменён или заклеен дополнительной этикеткой. Кроме того, следует обращать внимание на обозначение срока использования после вскрытия упаковки (PAO), которое изображается в виде символа открытой баночки и сопровождается маркировкой, например, 6M или 12M. Этот показатель означает, что после вскрытия упаковки продукт безопасен для использования в течение срока, установленного производителем», — пояснил он.

Специалист отметил, что необходимо внимательно изучать состав продукции и учитывать наличие компонентов, способных вызвать индивидуальную чувствительность. В частности, рекомендуется отдавать предпочтение средствам с минимальным содержанием консервантов, таких как Methylparaben и Propylparaben, а также некоторых химических компонентов, используемых в шампунях. При выборе парфюмерной продукции следует избегать веществ, способных вызвать аллергические реакции и покраснение кожи.

Орхан Исмаилов также сообщил, что в составе дешевых и контрафактных губных помад и теней для век неизвестного происхождения могут содержаться свинец, ртуть и другие тяжёлые металлы в концентрациях, превышающих допустимые нормы.

«При длительном использовании такие вещества способны накапливаться в организме и представлять угрозу для здоровья. Поэтому косметические средства следует приобретать исключительно в надёжных и официальных торговых точках. Продукцию необходимо хранить в условиях, рекомендованных производителем, защищая её от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. В противном случае её химический состав может измениться, а качество — ухудшиться раньше установленного срока», — подчеркнул специалист.

Врач-гигиенист добавил, что при выборе косметических средств обязательно следует учитывать тип кожи. Для жирной кожи и кожи, склонной к акне, рекомендуется выбирать продукцию с маркировкой Non-comedogenic (не закупоривает поры), а для чувствительной и склонной к аллергии кожи — средства с обозначениями Hypoallergenic (с пониженным риском возникновения аллергических реакций) и Fragrance-free (без отдушек).

Широкое распространение электронной торговли привело к значительному увеличению объема онлайн-продаж косметической продукции. Вместе с тем при покупке через интернет невозможно заранее оценить физическое состояние товара, целостность упаковки, условия хранения и показатели безопасности, поэтому потребителям следует проявлять особую осторожность, сказал Орхан Исмаилов.

По его словам, при ввозе на территорию страны непродовольственных товаров, относящихся к объектам санитарного надзора, Республиканский центр санитарно-карантинного контроля Министерства здравоохранения осуществляет их гигиеническую сертификацию: «Гигиенический сертификат — это официальный документ, подтверждающий, что продукция, вещество, оборудование или средство соответствуют действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам и считаются безопасными для здоровья человека. Основная цель гигиенической сертификации — защита здоровья населения, обеспечение безопасности продукции и предупреждение факторов, способных представлять риск для здоровья людей.

Наряду с этим потребителям, особенно при совершении покупок через интернет, следует уделять особое внимание происхождению товара, надежности продавца и информации о продукции. В этой связи рекомендуется приобретать косметические средства только на официальных сайтах производителей, у официальных дистрибьюторов и на проверенных торговых площадках, а при получении товара внимательно проверять целостность упаковки, номер партии (Batch Code) и срок годности. Кроме того, при онлайн-продаже необходимо учитывать ряд рисков, связанных с безопасностью продукции. При покупке в официальных и надежных магазинах вероятность возникновения подобных рисков крайне низка. Однако продукция, приобретенная на сомнительных интернет-сайтах, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем».

О.Исмаилов отметил, что в поддельной продукции не исключено содержание тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец или мышьяк, в концентрациях, превышающих допустимые нормы, что представляет потенциальную угрозу для здоровья человека: «Кроме того, если при хранении на складах или транспортировке не соблюдаются условия хранения, установленные производителем (например, воздействие высокой температуры или повышенной влажности), это может привести к изменению состава продукции и размножению бактерий».

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