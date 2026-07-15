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Алиев направил письмо Эрдогану: Турция преодолела это испытание

Еще одна страна стремится в НАТО

15:58 2249

Кипр стремится вступить в НАТО, заявил президент республики Никос Христодулидис.

«Вступление в НАТО — это цель, это наше стремление. Мы просто хотим, чтобы в тот момент, когда мы официально выразим свой интерес, результат был положительным. Пока не созданы политические условия для такого развития событий, мы ведем подготовку на других этапах. Ведь речь идет не только о подаче заявки на вступление в НАТО.

Необходимо быть готовыми административно, оперативно и во многих других областях. И мы уже начали эту подготовку», - сказал Христодулидис.

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