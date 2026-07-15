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Трамп заявил о готовности Путина

16:25 1957

Россия готова скоро подписать мирное соглашение с Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«Я думаю, он готов заключить сделку», — заявил американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине. По словам Трампа, соглашение может быть заключено уже «скоро», несмотря на то, что «для танго нужны двое».

Кроме того, Трамп заявил, что война России и Украины прекратится до истечения срока его президентских полномочий в 2029 году. «Я думал, она (война) завершится раньше. Я думал, что (прекратить ее) будет проще всего, потому что я лажу с обоими лидерами», - добавил хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер заявил о большой вероятности подписания подготовленного в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против России.

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