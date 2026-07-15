375 килограммов золота и миллионы долларов наличных

В Ираке в ходе антикоррупционного расследования власти изъяли у чиновников более 375 кг золота и десятки миллионов долларов наличными. Расследование связано с арестом заместителя министра нефти Аднана Аль-Джумайли по подозрению в коррупции, пишет CBS.

Власти провели две операции: в рамках первой было конфисковано 358 кг золота, во время второй — еще 17 кг. Кроме того, в водосточной яме обнаружили иракские динары на $10,6 млн. Изъятое золото было возвращено в Центральный банк страны.

Представитель иракского правительства Хайдер аль-Абуди сообщил, что общая сумма изъятых средств превышает $96 млн, плюс $24 млн в виде недвижимости, автомобилей и золота, отмечает СBC.