Таким образом, Кобахидзе напомнил о планах по втягиванию Грузии в российско-украинскую войну, которые существовали с 2022 г. На первом этапе этой войны проевропейская оппозиция прямо обвиняла правящую «Грузинскую мечту» в том, что Грузия упускает шанс «вовремя присоединиться к победителям».

«Нетрудно объяснить и то, почему после 2022 года Грузия, грузинский народ и законно избранная им власть стали главной целью «глубинного государства». Это произошло после того, как Грузия отказалась открывать второй фронт и присоединяться к санкциям против России, то есть не пошла против своих национальных интересов, не поддалась, в отличие от 2008 года, на очередную авантюру «глубинного государства» и приняла твердое решение защищать свой суверенитет, мир и экономику», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства коснулся последних тенденций в отношениях Тбилиси и Брюсселя. Он прямо охарактеризовал резолюцию ПА ОБСЕ как часть политики управляющего ЕС «глубинного государства» (Deep State), направленной на смену власти в Грузии и открытие второго фронта российско-украинской войны.

По ее словам, у ЕС практически нет контактов с правительством Грузии и Брюссель не хочет его поддерживать, а намерен поддерживать грузинский народ. Заявление прозвучало перед началом встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран — членов ЕС на тему «Стратегический подход Евросоюза к региону Черного моря».

Между властями Грузии и руководством ЕС вновь обостряются отношения. Показателем этого стала как принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюция, направленная против правительства «Грузинской мечты», так и недавнее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Но российско-украинская война затянулась и ее губительный характер стал очевиден для населения Грузии. В итоге способность «Грузинской мечты» сохранить мир в стране помогла ей как одержать победу на парламентских выборах осенью 2024 г., так и противостоять попыткам организации оппозицией очередной революции. По словам Ираклия Кобахидзе, пытаясь осуществить захват власти, оппозиция действовала по указанию внешних субъектов.

С неудачей проевропейской революции в Грузии в ЕС явно не смирились. Показателем этого и стало последнее заявление Каи Каллас о том, что Евросоюз поддерживает грузинский народ, но не правительство Грузии. Комментируя это заявление, Ираклий Кобахидзе обвинил руководство ЕС в том, что оно не признает суверенитет Грузии на всей ее территории.

«Мы не раз говорили, что существует Российская Федерация, которая не признает суверенитет Грузии над 20% ее территории. Есть Кая Каллас, которая не признает суверенитет Грузии на 100% территории страны. Конечно, это совершенно постыдная позиция. Когда верховный представитель Евросоюза не признает волю грузинского народа и выступает против этой воли и самого грузинского народа, это очень тревожное явление», — заявил премьер-министр Грузии.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что европейская бюрократия дошла до абсурда и действует не в соответствии с собственными интересами, а под внешним влиянием (имея в виду Deep State). По его словам, Грузия играет ключевую роль в обеспечении транспортной связанности региона, так как связывает страны Центральной Азии и Южного Кавказа с Черным морем и, соответственно, с западным пространством. Но на недавнюю министерскую встречу ЕС, где обсуждались вопросы Черноморского региона, Грузию на уровне министра не пригласили.

«Когда ты доходишь до такого абсурда, это означает, что ты уже не способен самостоятельно принимать решения. А затем удивляются, когда мы говорим, что европейская бюрократия полностью управляется внешними силами, а не действует в соответствии с собственными суверенными интересами», — заявил премьер-министр Грузии.

По его мнению, этим объясняется снижение доли ЕС в мировой экономике. Если в 2008 году на ЕС приходилось около 30% мировой экономики, то сегодня этот показатель снизился до 17,5%. Он подчеркнул, что после утраты доступа к дешевым российским ресурсам и на фоне кризиса на Ближнем Востоке Европа столкнулась с серьезными проблемами в вопросах транспортной связанности с Востоком. В таких условиях Грузия остается единственным эффективным маршрутом для сохранения тесных торгово-экономических связей ЕС с восточным направлением.

Между тем российско-украинская война приблизилась к границам Грузии. Под ударом все чаще оказываются Краснодарский край и другие регионы российского Северного Кавказа. Война создает угрозы транзиту энергоносителей и других товаров из Казахстана и других государств Центральной Азии в направлении Европы. Риск расширения этой войны в направлении Грузии увеличился. В то же время Брюссель, как и подконтрольная ему грузинская проевропейская оппозиция, от планов второго фронта, судя по последним тенденциям, не отказались.

Возникает вопрос: нужна ли маленькой Грузии и ее соседям перспектива их превращения в зону смерти и столкновения чужих интересов? Тем более что в грузинских условиях 20–30 километров от «разделительных линий» в оккупированных РФ Абхазии и Цхинвальском регионе означают статус Тбилиси как прифронтового города, полную блокаду магистралей с востока на запад страны, паралич работы морских портов в Поти и Кулеви, окончательные похороны проекта порта Анаклиа. Не говоря уже о том, что транзит по Среднему коридору будет парализован. В итоге пострадают не только Грузия и другие государства Южного Кавказа и Центральной Азии, но и сам Евросоюз. Но, судя по последним демаршам европейских структур и заявлениям еврочиновников, от планов расширения войны на территорию Грузии там не отказались.