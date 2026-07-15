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«Дух Анкориджа» разольют по флаконам

16:59 641

В России появится товарный знак «Дух Анкориджа» – соответствующая заявка подана в Роспатент. Товарный знак может быть зарегистрирован по третьему классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), и под таким брендом планируется производить духи, ароматическую воду, одеколоны и восковые расплавы, пишет «Коммерсант».

Заявка в Роспатент была подана 10 июля. «Духом Анкориджа» в Кремле характеризуют ситуацию в американо-российских отношениях, «возникшую после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске летом 2025 года», замечает The Moscow Times.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснял, что РФ под «духом Анкориджа» подразумевает сложившуюся между лидерами России и США «атмосферу доверия», которая якобы позволила согласовать «базовые контуры» потенциального соглашения по Украине.

В июне глава Госдепа США Марко Рубио заявлял, что американский президент не заключал соглашений с Путиным в Анкоридже. По его словам, имело место «лишь предложение», однако о каком-либо договоре речь не идет.

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