Birbank Invest: цифровой путь к инвестициям

Сегодня инвестирование стало не только инструментом для тех, кто внимательно следит за финансовыми рынками, но и доступной возможностью для каждого, кто стремится эффективно управлять своими средствами. Запущенное в июне 2025 года приложение Birbank Invest за короткий срок стало выбором десятков пользователей. Будучи первым независимым инвестиционным приложением, представленным банком в Азербайджане, платформа предоставляет возможность инвестировать начиная всего с 1 доллара США, а также обеспечивает полностью цифровой, удобный и безопасный доступ к локальным и мировым финансовым рынкам.

За первый год работы Birbank Invest значительно расширил инвестиционные возможности для своих пользователей. Сегодня на платформе доступны более 12 000 акций и ETF, а за прошедший период было добавлено свыше 1 000 новых инвестиционных инструментов. Кроме того, с выходом версии Birbank Invest 2.0 пользователям стали доступны обновленный и более удобный интерфейс, возможность торговли на первичном и вторичном рынках капитала Азербайджана, расширенная финансовая аналитика по американскому рынку, а также новые функции, помогающие инвесторам принимать более взвешенные инвестиционные решения.

Birbank Invest также стал наиболее востребованной платформой среди инвесторов в ходе первого публичного размещения акций (IPO) PAŞA Bank – одного из самых значимых событий на рынке капитала страны. Более 10 000 уникальных инвесторов приняли участие в IPO именно через Birbank Invest, разместив в приложении свыше 11 000 заявок.

Первый заместитель председателя правления Kapital Bank Джавид Мирзаев поделился этой информацией на своей странице в социальных сетях. По его словам, инвестирование должно быть доступно не только тем, кто профессионально интересуется финансовыми рынками, но и каждому, кто хочет эффективно распоряжаться своими средствами. «Для нас главным показателем является не только количество пользователей. Гораздо важнее то, как меняется отношение людей к инвестициям. Если раньше инвестирование считалось сферой интересов преимущественно профессионалов, то сегодня благодаря цифровым решениям все больше людей начинают инвестировать и приумножать свои средства. Высокий уровень доверия, который Birbank Invest завоевал за столь короткий срок, является одним из наиболее наглядных подтверждений этих изменений», – отметил он.

Ключевыми преимуществами Birbank Invest являются полностью цифровая регистрация, возможность подавать заявки 24/7, отслеживать инвестиционный портфель в режиме реального времени, конкурентные комиссии и страхование активов на сумму до 500 тысяч долларов США в рамках программы Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Отметим, что Birbank Invest, являющийся товарным знаком Kapital Bank, реализован совместно с инвестиционной компанией PASHA Capital и предоставляет как начинающим, так и опытным инвесторам удобный, быстрый и безопасный доступ к локальным и мировым финансовым рынкам.