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Москва анонсирует встречу Байрамова с Лавровым

17:09 812

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию 16-17 июля с официальным визитом, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«С 16 по 17 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов», - сказала она.

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