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В Туристическом центре «Шахдаг» проходит летний лагерь TourismLAB

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17:10 300

В Туристическом центре «Шахдаг» проходит летний лагерь TourismLAB, посвященный 20-летию Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ).

Лагерь организован при партнерстве Государственного агентства по туризму (ГАТ) Азербайджана, АУТМ, Туристического центра «Шахдаг» и Объединения профсоюзов работников туристических предприятий Азербайджана. В мероприятии принимают участие студенты АТМУ.

Как сообщили haqqin.az в ГАТ, основная цель лагеря — содействие развитию профессиональных знаний и практических компетенций студентов, обучающихся по специальностям в сфере туризма, а также укрепление их лидерских качеств, навыков командной работы и практической подготовки. Лагерь также служит примером эффективного взаимодействия государства, университета и частного сектора, подчеркивая важность сотрудничества между системой туристского образования и индустрией туризма.

В рамках летнего лагеря TourismLAB для участников организованы образовательные тренинги, панельные дискуссии и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам современной туристической индустрии. Кроме того, программа включает мероприятия по командообразованию, интеллектуальные и спортивные соревнования, обзорную экскурсию, а также разнообразные социальные и культурные события. Реализуемая программа способствует не только профессиональному развитию участников, но и совершенствованию их коммуникативных навыков, а также развитию умения эффективно работать в команде.

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