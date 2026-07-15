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Экс-глава МИД Венгрии отказался от депутатства ради работы в китайском автогиганте

17:12 597

Министр иностранных дел Венгрии в правительстве Виктора Орбана Петер Сийярто объявил, что сложил депутатский мандат и устраивается на работу к китайскому автопроизводителю BYD. Об этом Сийярто написал в своем Facebook.

«Причина в том, что я получил чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. BYD – это одна из величайших историй успеха в автомобильной промышленности за последние двадцать лет и одновременно мировой лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии», – написал Сийярто.

Экс-глава МИД отметил, что отныне будет работать на должности руководителя, ответственного за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса этой группы компаний.

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