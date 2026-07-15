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Зеленский об ударах по «спонсорам» Путина: «Кто-то вспомнит Наполеона...»

17:39 652

ВСУ наносят удары по «спонсорам» президента России Владимира Путина, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, подразумевая обстрелы нефтяной инфраструктуры РФ.

«Украина впервые создает свои баллистические ракеты и ударные беспилотники. И это не просто разработки, а реальная сила, которая уже работает и преодолевает расстояния, ранее считавшиеся недостижимыми.

2884 километра. Это расстояние отсюда до Омского нефтеперерабатывающего завода. Историческая дистанция, историческая точность. И в отличие от России, которая воюет с жилыми домами, школами и храмами, Украина наносит удары по «спонсорам» Путина в этой войне и по инструментам, которые помогают ему убивать.

Кто-то говорит, что с помощью современных технологий мы возвращаем Россию в Средневековье. Кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого горела Москва. Но для Украины ценен не пафос, а результат. Наша главная цель – не Россия без бензина, а Украина без России, Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы», — заявил украинский лидер.

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