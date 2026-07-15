Россия и Китай посылают сигнал. Место трансляции – Анкара

По мнению экспертов, после саммита НАТО в Анкаре совместное появление России и Китая, опирающееся лишь на один из многочисленных договоров между Москвой и Пекином, носит характер послания западному альянсу. На конференции, проведенной в российском посольстве в Пекине, заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бин заявил, что его страна поддерживает Россию «с точки зрения фундаментальных интересов». Таким образом, в то время как западный альянс на саммите НАТО в Анкаре принял решение о расширении поддержки Украины, Китай из многих столиц мира, включая Анкару, транслирует сигнал: «Мы на стороне России».

Посол России в Турции Сергей Вершинин 16 июля проведет совместно с послом Китая в Анкаре Цзян Сюэбином встречу, вызывающую в экспертной среде большой интерес. Местом проведения выбрано российское посольство. Москва и Пекин отмечают 25‑летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Подобные мероприятия проходят и в других странах мира: например, в Австралии площадкой выбрано китайское посольство.

Чего Москва хочет от Анкары?

На саммите НАТО в Анкаре были приняты решения о дополнительном обеспечении Киева вооружением в продолжающейся российско‑украинской войне, а также усилении безопасности навигации в Черном море.

Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что эти решения имеют положительные стороны для Турции. Во‑первых, решения НАТО выгодны Анкаре с точки зрения предотвращения атак на грузовые суда, находящиеся в экономической зоне Турции в Черном море.

С другой стороны, Турция, привлекая НАТО к обеспечению безопасности Черного моря, смогла подчеркнуть свою роль в альянсе. Однако источники сообщают, что решения, принятые на саммите НАТО по Украине и Черному морю, вызвали дипломатическую активность на линии Анкара — Москва.

7 июля, в день начала заседания НАТО, Москва обвинила Киев в атаке беспилотника на насосную станцию российско‑турецкого газопровода «Голубой поток». А 14 июля Украина заявила, что нанесла удары примерно по 100 кораблям в Азовском море, рядом с оккупированным Россией Крымом. «Москва ждет, что Анкара пошлет Киеву нелицеприятный сигнал из-за регулярных террористических атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А Фидан отправился в Киев на встречу с Зеленским

Источники сообщают, что после заявления Лаврова и дипломатической активности между Турцией и Россией было принято решение о визите министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В программу визита Фидана 15–16 июля включены встречи с Зеленским, высокопоставленными украинскими чиновниками и лидерами крымских татар. В повестку турецкого дипломата входят такие серьезные темы, как продолжение переговоров между Россией и Украиной, начатых в Стамбуле, но оставшихся незавершенными, а также вопросы защиты гражданских судов и портов Украины в войне на Черном море.

Роль Турции в российско‑украинской войне уникальна внутри НАТО. Анкара демонстрирует солидарность с Киевом в ответ на вторжение, требует возвращения Крыма под контроль Украины на международных площадках; но при этом сохраняет политические и экономические отношения с Москвой. Турция также настаивает на продолжении мирных переговоров между Киевом и Москвой и благодаря своей особой внешнеполитической линии считается наиболее подходящим хозяином возможных будущих переговоров.