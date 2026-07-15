Посол России в Турции Сергей Вершинин 16 июля проведет совместно с послом Китая в Анкаре Цзян Сюэбином встречу, вызывающую в экспертной среде большой интерес. Местом проведения выбрано российское посольство. Москва и Пекин отмечают 25‑летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Подобные мероприятия проходят и в других странах мира: например, в Австралии площадкой выбрано китайское посольство.
По мнению экспертов, после саммита НАТО в Анкаре совместное появление России и Китая, опирающееся лишь на один из многочисленных договоров между Москвой и Пекином, носит характер послания западному альянсу. На конференции, проведенной в российском посольстве в Пекине, заместитель министра иностранных дел Китая Лю Бин заявил, что его страна поддерживает Россию «с точки зрения фундаментальных интересов». Таким образом, в то время как западный альянс на саммите НАТО в Анкаре принял решение о расширении поддержки Украины, Китай из многих столиц мира, включая Анкару, транслирует сигнал: «Мы на стороне России».
Чего Москва хочет от Анкары?
На саммите НАТО в Анкаре были приняты решения о дополнительном обеспечении Киева вооружением в продолжающейся российско‑украинской войне, а также усилении безопасности навигации в Черном море.
Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что эти решения имеют положительные стороны для Турции. Во‑первых, решения НАТО выгодны Анкаре с точки зрения предотвращения атак на грузовые суда, находящиеся в экономической зоне Турции в Черном море.
С другой стороны, Турция, привлекая НАТО к обеспечению безопасности Черного моря, смогла подчеркнуть свою роль в альянсе. Однако источники сообщают, что решения, принятые на саммите НАТО по Украине и Черному морю, вызвали дипломатическую активность на линии Анкара — Москва.
7 июля, в день начала заседания НАТО, Москва обвинила Киев в атаке беспилотника на насосную станцию российско‑турецкого газопровода «Голубой поток». А 14 июля Украина заявила, что нанесла удары примерно по 100 кораблям в Азовском море, рядом с оккупированным Россией Крымом. «Москва ждет, что Анкара пошлет Киеву нелицеприятный сигнал из-за регулярных террористических атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
А Фидан отправился в Киев на встречу с Зеленским
Источники сообщают, что после заявления Лаврова и дипломатической активности между Турцией и Россией было принято решение о визите министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В программу визита Фидана 15–16 июля включены встречи с Зеленским, высокопоставленными украинскими чиновниками и лидерами крымских татар. В повестку турецкого дипломата входят такие серьезные темы, как продолжение переговоров между Россией и Украиной, начатых в Стамбуле, но оставшихся незавершенными, а также вопросы защиты гражданских судов и портов Украины в войне на Черном море.
Роль Турции в российско‑украинской войне уникальна внутри НАТО. Анкара демонстрирует солидарность с Киевом в ответ на вторжение, требует возвращения Крыма под контроль Украины на международных площадках; но при этом сохраняет политические и экономические отношения с Москвой. Турция также настаивает на продолжении мирных переговоров между Киевом и Москвой и благодаря своей особой внешнеполитической линии считается наиболее подходящим хозяином возможных будущих переговоров.
Стратегическая ядерная ошибка Украины
Западные политические комментаторы утверждают, что, если бы Украина стала членом НАТО, Россия не смогла бы аннексировать Крым в 2014 году и восток страны в 2022‑м. Однако некоторые эксперты считают, что, если бы Украина ранее не отказалась от ядерного оружия, она могла бы удержать Россию от военных действий.
В этой связи стоит напомнить заявление посла России в Турции Вершинина, сделанное турецким СМИ перед саммитом НАТО. Российский посол призвал НАТО действовать в соответствии с новыми реалиями мира. По его словам, одними из этих реалий являются баланс ядерных вооружений и российско‑китайское сотрудничество. По мнению экспертов, демонстрация Москвой и Пекином «послания единства» из разных столиц после саммита НАТО в Анкаре должна восприниматься как шаг, направленный против западного альянса.