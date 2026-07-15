Банк ABB и iTicket: важный шаг к развитию лайфстайл-банкинга

Благодаря решениям Beyond Banking это партнерство сделает доступ клиентов к различным культурным и развлекательным мероприятиям еще более удобным и простым.

Банк ABB, выступающий для клиентов не только банком, но и партнером в повседневной жизни, сделал еще один важный шаг в развитии лайфстайл-банкинга в Азербайджане. Банк подписал соглашение о стратегическом партнерстве с iTicket – платформой централизованной онлайн-продажи билетов.

В соответствии с соглашением в приложении ABB mobile появится отдельный раздел iTicket, где пользователи смогут приобретать билеты непосредственно в приложении. Пользователи платформы iTicket, в свою очередь, смогут воспользоваться преимуществами категории «ABB Zone» и отдельной информационной страницы, а также совершать оплату через Банк ABB.

Стратегическое партнерство также предусматривает развитие интеграций между мобильным приложением и интернет-платформой, внедрение новых функциональных возможностей, проведение совместных кампаний, предоставляющих клиентам дополнительные привилегии, и реализацию других инициатив.

Это партнерство позволит еще больше обогатить клиентский опыт и привнести в повседневную жизнь людей новые ценности, соответствующие их индивидуальным потребностям. Объединение опыта iTicket в сфере онлайн-продажи билетов с широкой клиентской базой и развитой цифровой инфраструктурой Банка ABB будет способствовать дальнейшему развитию лайфстайл-банкинга в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах банка в социальных сетях.