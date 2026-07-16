Иран составил «расстрельный список». В окружении Мерца заволновались

В политических кругах Германии нарастает тревога из-за угроз покушений со стороны иранских спецслужб на лидеров ведущих европейских государств, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Представители партий ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» высказывают опасения относительно возможных атак на территории Германии, особенно в свете недавнего призыва к мести западным политикам, опубликованного в одной из влиятельных иранских ежедневных газет — «Хамшахри». На сайте этого издания, фактически являющегося рупором иранского руководства, было размещено графическое изображение, призывающее к немедленным ответным мерам против тринадцати западных политиков. Эти фигуры, как предполагается, должны «расплатиться» за смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Список, озаглавленный как «политики, ожидающие возмездия от иранского народа», включает президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других.

Клятва мести священна Иранское руководство поклялось отомстить за убийство верховного лидера Али Хаменеи. «Месть — это требование нашего народа, и она, безусловно, должна быть осуществлена», — прозвучало в заявлении, транслировавшемся по государственному телевидению и приписываемом сыну и преемнику Али Хаменеи, Моджтабе Хаменеи. Германия, где проживает самая многочисленная иранская диаспора в ЕС – 320 тысяч человек, воспринимает эту публикацию с особой остротой. «Я полагаю, что террористический режим уже давно планирует и осуществляет целенаправленные убийства и террористические атаки на Западе, в том числе и в Германии», – заявил газете Handelsblatt депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Его коллега, председатель комитета по надзору за разведкой Марк Хенрихманн (ХДС), отмечает: «Мы должны исходить из того, что иранские спецслужбы будут совершать нападения и в Европе». Он интерпретирует публикацию как признак «отчаяния Тегерана, а также его агрессии», стремящегося «вернуть себе власть и влияние в регионе после значительных неудач». Константин фон Нотц, заместитель лидера фракции «Зеленых», подчеркнул, что подобная публикация в иранской газете не могла появиться без одобрения или прямого указания властей, назвав такие угрозы убийства «новым уровнем жестокости». В поле зрения германских органов безопасности находятся и так называемые «расходные агенты», используемые для выполнения конкретных, зачастую кровавых, задач. Публикация в «Хамшахри» стала прямым вызовом для немецких спецслужб. Показательно, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности к жесткому ответу на случай покушения: «Я оставил инструкции – если что-то случится, их следует буквально разбомбить в таких масштабах, каких они никогда прежде не видели». Хотя Трамп не называл имен, газета поместила его заявление в контексте иранской угрозы. С точки зрения политолога, колумниста Deutsche Welle и преподавателя истории Восточной Европы Александра Фридмана, публикация в «Хамшахри», вероятно, отражает уверенность Тегерана в своей победе в недавней войне и попытку оказать давление на коллективный Запад.

«Судя по публикации в «Хамшахри», в Тегеране убедили себя не только в победе над США и Израилем, но и в неограниченных возможностях контроля над Ормузским проливом», — отметил Фридман в беседе с haqqin.az. По его словам, правящий в Иране режим, придерживающийся жесткой антизападной политики с момента провозглашения исламской республики, теперь стремится оказать давление на Запад как на идеологического противника. Александр Фридман также указал на присутствие в Германии иностранных спецслужб, включая российские и иранские, которые ведут активные операции: «За иранской агентурой в Германии тянется целый шлейф политических убийств с начала девяностых годов, нити которых вели в Тегеран. Хотя теракты иранских спецслужб в определенной степени прекратились после того, как федеральное руководство Германии предупредило о серьезных последствиях, нынешняя активность КСИР против Запада вполне объяснима: режим, выживший в результате войны в Персидском заливе, считает себя победителем. Видимо, они решили, что пришло время решающей схватки. Генералы КСИР, испытывая серьезную уверенность в себе, выступают с нескончаемыми угрозами в отношении Трампа, Нетаньяху, а теперь и европейских лидеров». Как отметил эксперт, особую роль сыграла позиция канцлера Германии Фридриха Мерца. В отличие от французского лидера Эммануэля Макрона, Мерц изначально выразил понимание действиям Трампа в начале военной операции США против Ирана. Позже его риторика стала более критической в отношении США, однако, заметил Фридман, Германия, учитывая, что Соединенные Штаты являются важнейшим партнером, в любом случае выступит на стороне Америки. Фридман отметил, что у КСИР есть некий образ врага, аналогичный «коллективному Западу» во главе с США, при этом американцы и израильтяне рассматриваются как главные противники. Другие союзники США воспринимаются как враги в меньшей степени. Hände hoch, iranischer Agent! Германские службы безопасности осведомлены о широких возможностях КСИР в ФРГ, где действуют агенты иранской разведки «Фараджа», а также немало сторонников «Хезболлы». Это означает, что, если Тегеран решит реализовать «акцию мести», у него найдутся силы для этого. В мае 2025 года германские правоохранительные органы арестовали двух иранцев, планировавших нападения по заданию КСИР. Их целью были президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер и президент Немецко-израильского общества Фолькер Бек. Важно отметить, что и Шустер, и Бек не имеют прямого отношения к внешней политике Германии; они представляют общественные организации, связанные с еврейской общиной и выстраиванием отношений с Израилем.