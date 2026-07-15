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Трамп о расследовании удара по школе в Иране

18:45 1010

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что результаты расследования американскими военными обстоятельств удара по школе для девочек в городе Минаб, вероятно, никогда не увидят свет.

Похороны школьниц, погибших при ударе в Минабе

«Я знаю, что мы ждем итоговый доклад. Не думаю, что можно сделать окончательный доклад <...>. Мне надо посоветоваться с военными. Возможно, есть причина, по которой они не могут (опубликовать доклад с результатами расследования – ред.)», – заявил он. Президент выразил сомнение, «что кто-либо когда-нибудь сможет сказать, что там произошло». 

На ремарку журналиста о том, что есть кадры с места трагедии, на которых видны осколки американской ракеты Tomahawk, американский лидер заявил, что «есть вероятность того, что эти кадры были сгенерированы ИИ».

Ранее в июле телекомпания CNN сообщила, что военное руководство США одобрило нанесение ударов в феврале по ряду целей в Иране, включая школу для девочек в городе Минаб, проигнорировав предупреждение о том, что разведданные сильно устарели. По словам одного из источников телекомпании, американские военные «в течение нескольких дней [после удара по школе] установили причину» случившегося, но тем не менее до сих пор не опубликовали итоги расследования.

28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения. Трамп позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку американского боеприпаса.

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