Кто станет новым премьером Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве назвал наиболее подготовленного кандидата на пост нового премьер-министра страны. По его мнению, наиболее подходящая кандидатура на пост главы правительства — Сергей Корецкий.

«Мы будем прилагать усилия – и дипломаты, и все остальные – чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы у нас было прекращение огня. Если мы вступаем в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Подготовка к зиме, поэтому Сергей Корецкий, после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра», – рассказал Зеленский.

В связи с этим президент сообщил, что у Корецкого сегодня состоится заседание с парламентской фракцией «Слуга народа».

«Он будет обсуждать детали, а в детали уже входит будущий состав министров», – сказал Зеленский.

Кроме того, что касается кандидатов на должности в правительстве, предложения по ним должен представить Корецкий.