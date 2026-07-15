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Кто станет новым премьером Украины?

Зеленский называет кандидата
19:13 963

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве назвал наиболее подготовленного кандидата на пост нового премьер-министра страны. По его мнению, наиболее подходящая кандидатура на пост главы правительства — Сергей Корецкий.

«Мы будем прилагать усилия – и дипломаты, и все остальные – чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы у нас было прекращение огня. Если мы вступаем в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Подготовка к зиме, поэтому Сергей Корецкий, после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра», – рассказал Зеленский. 

В связи с этим президент сообщил, что у Корецкого сегодня состоится заседание с парламентской фракцией «Слуга народа».

«Он будет обсуждать детали, а в детали уже входит будущий состав министров», – сказал Зеленский.

Кроме того, что касается кандидатов на должности в правительстве, предложения по ним должен представить Корецкий.

Сергей Корецкий

«Особенно во время войны – это командная работа», – добавил Зеленский.

Вторым приоритетом глава государства назвал диалог между армией и Министерством обороны, и в частности – решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства.

«По этому поводу у меня сегодня состоятся беседы с руководством армии, а также с министром обороны. Все это у меня будет до заседания фракции», – анонсировал Зеленский.

Говоря об еще одном приоритете, а именно об оборонно-промышленном комплексе, глава государства отметил, что важно защитить воздушное пространство.

«И не только небо, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении без какой-либо политики – в направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере к прекращению огня», – заявил Зеленский.

Также главу государства спросили, будут ли менять Ольгу Стефанишину на посту посла США:

«Что касается дипломатического корпуса, я бы не отвечал исключительно о посольстве США. Там есть свои вызовы. Безусловно, дыма без огня не бывает».

Он добавил, что есть несколько посольств, где требуется смена послов.

13 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку, что дало старт масштабной перестройке Кабинета министров и руководства правоохранительных органов. Перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства. 

Отметим, что Сергей Корецкий, которому президент Украины предложил возглавить правительство страны, является генеральным директором государственной компании «Нафтогаз».

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