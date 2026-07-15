Израиль и Ливан достигли прогресса в переговорах

Сегодня в Риме завершились двухдневные переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представитель США заявил, что стороны добились прогресса в реализации плана, согласно которому израильские войска могут начать вывод из «пилотных зон» на юге Ливана в течение нескольких дней.

Уточним, что это шестой раунд переговоров между двумя странами после эскалации конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлах» 2 марта.

В соответствии с рамочным соглашением, заключенным при посредничестве США 26 июня, ⁠Ливан и Израиль договорились реализовать проект «пилотной зоны», который предусматривает разоружение вооруженных группировок, а также постепенный вывод израильских войск с юга страны и развертывание там ливанских правительственных сил.

Источник назвал переговоры «продуктивными и позитивными»: «Мы согласовали структуру и принципы работы пилотной зоны, которые будут окончательно утверждены и реализованы в ближайшие дни».

По словам чиновника, переговоры перейдут на технический этап, чтобы реализовать рамочное соглашение и достичь «всеобъемлющего соглашения между Израилем и Ливаном».

Ни Ливан, ни Израиль пока не прокомментировали прогресс, достигнутый в ходе переговоров.