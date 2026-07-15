ВСУ об ударе по Балаклавской ТЭС

Силы специальных операций ВСУ сообщили, что в ночь на 14 июля они нанесли удар по Балаклавской теплоэлектростанции, которая обеспечивает значительную часть потребности Крыма в электроэнергии.

«Предварительно, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E, — сказано в сообщении ССО, размещенном в фейсбуке. — В случае повреждения насосного оборудования ремонт может продолжаться от двух до пяти месяцев».

Власти аннексированного Крыма эти данные не комментировали, однако, как сообщает ТАСС, утром 14 июля компания «Крымэнерго» сообщила, что без электричества остались в числе прочих регионы Джанкоя, Евпатории, Красноперекопска и Армянска. Она уточнила, что причиной отключений стали удары Украины.

Сообщения об ударе по Балаклавской ТЭС также поступали 24 июня, когда после ударов ВСУ без электричества остались многие города Крыма, в том числе Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Евпатория и Джанкой.

В последние месяцы Украина наращивает удары по целям в Крыму, а также по дорогам, ведущим на полуостров. В результате там постоянно происходят отключения электричества, на многих заправочных станциях нет топлива.