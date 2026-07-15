Взрывы в Кувейте

Иранские средства массовой информации, в частности, ресурсы, близкие к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщают о мощных взрывах, произошедших на территории Кувейта.

Два взрыва прогремели на американских военных объектах в Кувейте.

По предварительным данным, инциденты зафиксированы на острове Бубиан, а также в военном лагере Вирджиния. Оба этих объекта известны как места дислокации американских военнослужащих в регионе.

Источники со ссылкой на местные каналы заявляют, что грохот от взрывов был отчетливо слышен на значительном расстоянии. Лагерь Вирджиния выполняет роль важного логистического и транзитного узла для американского контингента, поэтому любые происшествия на его территории привлекают повышенное внимание со стороны военных наблюдателей в Тегеране.

На данный момент официальные представители оборонных ведомств США и Кувейта не прокомментировали эти сообщения.