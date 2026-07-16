Дом-музей народного художника Таира Салахова будет обновлен при поддержке Baku Steel Company

ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту обновления и цифровизации Дома-музея народного художника Таира Салахова.

В рамках проекта выставочные залы, техническая инфраструктура и мемориальные зоны дома-музея будут обновлены в соответствии с современными музейными стандартами. Цель проекта - сохранить богатое художественное наследие Таира Салахова, донести его до более широкой аудитории с помощью современных методов экспонирования и создать для посетителей интерактивный музейный опыт.

Выступая на церемонии подписания меморандума, Руфат Махмуд, председатель Правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», отметил, что народный художник Таир Салахов занимает особое место в азербайджанской культуре. Он заявил, что модернизация дома-музея художника с учетом современных требований имеет огромное значение для сохранения его наследия и представления его более широкой аудитории.

Генеральный директор BSC Камал Ибрагимов подчеркнул, что Таир Салахов, один из выдающихся представителей азербайджанского изобразительного искусства, внес значительный вклад в популяризацию культурного достояния Азербайджана в мире. По его словам, сохранение богатого наследия художника и его передача будущим поколениям посредством современных форматов имеют особое значение. Камал Ибрагимов отметил, что поддержка инициатив, направленных на сохранение и популяризацию национально-культурных ценностей, является одним из важных направлений деятельности BSC в сфере корпоративной социальной ответственности.

О КОМПАНИИ

ЗАО Baku Steel Company является крупнейшим металлургическим предприятием Южного Кавказа. Компания, осуществляющая деятельность на основе современных технологий, производит высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного, промышленного и нефтегазового секторов. Продукция BSC соответствует требованиям международных стандартов и экспортируется на рынки США, Европейского союза и других стран.